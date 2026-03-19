Учебные эвакуации прошли в нескольких округах Подмосковья

В среду, 18 марта, сотрудники подразделений территориального управления №2 ГКУ МО «Мособлпожспас» участвовали в Едином областном дне тренировок по эвакуации. Мероприятия прошли на территории Рузского, Можайского, Волоколамского, Лотошинского, Шаховского и Наро-Фоминского округов.

Заместитель начальника теруправления Андрей Образцов объяснил, что главная цель учебных эвакуаций — отработка действий в чрезвычайных ситуациях для сотрудников и посетителей мест массового пребывания людей.

«Для повышения уровня готовности к чрезвычайным ситуациям раз в три месяца проводятся учебные тревоги», — отметил Андрей Образцов. Пожарные и спасатели тренируют навыки тушения пожаров и эвакуации людей, а ответственные за безопасность объектов учатся быстро и правильно реагировать на чрезвычайные ситуации.