Учебную ванну отремонтировали во Дворце водного спорта «Дельфин» в Воскресенске

После капитального ремонта во Дворце водного спорта «Дельфин» открылась учебная ванна. В этом году здесь полностью заменили плитку на стенах и полу, установили новый влагостойкий потолок, обновили двери, радиаторы отопления и всю сантехнику, улучшили освещение и систему водоотведения, провели антигрибковую обработку конструкций.

Дворец водного спорта «Дельфин» — один из центров спортивной жизни нашего города. Здесь проходят оздоровительные занятия для детей и взрослых, тренировки по плаванию, водному поло и синхронному плаванию, а также спортивные соревнования.

«Этот ремонт — часть большой губернаторской программы по модернизации спортивных объектов. В рамках проекта „50 умных ФОКов“ мы последовательно обновляем инфраструктуру, повышая уровень и престиж спорта в одном из самых спортивных округов Подмосковья. Продолжаем делать все возможное для того, чтобы воскресенские любители плавания занимались в комфортных, современных и безопасных условиях», — отметил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Следующий этап — ремонт детского бассейна. Специалисты уже подготовили сметную документацию для этих работ.