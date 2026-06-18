Учебную эвакуацию торговых центров провели в Химках

В Химках 17 июня прошли плановые учения по пожарной эвакуации в местах массового скопления людей. Участники отработали действия в условиях, максимально приближенных к реальным: после сигнала тревоги люди оперативно покинули здания, а прибывшие пожарные приступили к условной ликвидации возгорания.

В торговом центре ситуация развивалась четко по сценарию. Как только сработала сигнализация, посетители и персонал организованно направились к эвакуационным выходам. Эскалаторы были своевременно остановлены, что позволило избежать заторов на путях эвакуации. На место прибыли пожарные расчеты: они оперативно оценили обстановку и отработали все этапы ликвидации условного пожара.

Не менее слаженно прошла эвакуация и в общежитии на Заводской улице. Жильцы быстро покинули здание, следуя указаниям ответственных лиц. Администрация общежития отработала взаимодействие с экстренными службами.

Такие учения в городском округе проводят каждые три месяца: они охватывают ключевые объекты с высокой посещаемостью. Регулярные тренировки позволяют отладить взаимодействие служб, повысить готовность персонала и посетителей к действиям в чрезвычайных ситуациях, а также снизить уровень паники при реальной угрозе.

«Такие учения — обязательная часть системы безопасности. В людных местах каждый должен знать, как действовать при пожаре. Отработка четких алгоритмов — эвакуации, остановки эскалаторов, взаимодействия с пожарными — позволяет довести действия до автоматизма. Чем чаще мы тренируемся, тем увереннее будем в реальной ситуации», — отметила лидер Движения общественной поддержки Ольга Марасанова.

Специалисты подчеркивают: подобные тренировки не только закрепляют навыки, но и существенно повышают шансы сохранить жизнь и здоровье в случае возникновения пожара.