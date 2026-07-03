Учебную эвакуацию провели в больнице в Дубне

В здании лечебного корпуса Дубненской больницы прошла масштабная тренировка по отработке действий медицинского персонала в случае атаки беспилотных летательных аппаратов. Медики вызвали спецслужбы и начали эвакуацию пациентов, способных передвигаться самостоятельно.

Первыми прибыли росгвардейцы, затем пожарные, сотрудники Федерального центра медицины катастроф, кинологи. В учениях также приняли участие представители Следственного комитета, Министерства здравоохранения Московской области, администрации города, главные врачи из разных городов региона. Все отметили слаженность работы и общее понимание действий у участников.

«Данные тренировки надо проводить на регулярной основе. Сегодня мы разобрали эту ситуацию на примере Дубненской больницы. Отмечу грамотные действия ее руководства», — сказал заместитель главы Дубны Алексей Брызгалов.

Подобные мероприятия планируют проводить раз в квартал. Главная задача — не допустить паники при возникновении чрезвычайной ситуации. Для этого каждое действие должно быть отработано до автоматизма.