Участники СВО в Подмосковье посетили занятие о развитии агробизнеса

Подмосковный Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров принял участие в образовательной программе «СВОй бизнес». Цель проекта — помочь ветеранам СВО и их семьям профессионально адаптироваться через создание своего дела.

Программу запустили для развития предпринимательства по инициативе «Единой России» и поддержке «Опоры России» и Федеральной корпорации по развитию малого и среднего бизнеса.

В ходе обучения учатсникам рассказали об основах организации и ведении бизнеса, составлении плана, мерах господдержки.

Так, в Подмосковье можно получить грант «Агромотиватор», покрывающий 90% затрат хозяйства.

«Благодаря этому фермеры могут развивать свое дело, повышать эффективность производства и обеспечивать жителей региона качественными продуктами», — отметили в региональном Минсельхозе.

В ведомстве добавили, что такие программы имеют большое значение для развития ферм.