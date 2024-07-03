Участок у воды в Ленинском округе исключили из ЕГРН по требованию Минэкологии

Ленинский городской суд признал незаконным формирование земельного участка в деревне Дальние Прудищи Молоковского поселения. Земля находится в водоохранной зоне и не подлежит приватизации.

Раньше участок принадлежал сельхозкооперативу имени Владимира Ильича. Позже, по решению суда он перешел к частному лицу, и владелец поставил его на кадастровый учет. После этого земля не использовалась.

«Администрация Ленинского округа провела проверку, которая показала, что участок полностью расположен в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе Большого Людовинского пруда. Следовательно, формирование его было незаконным, поскольку такие земли приватизации не подлежат», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Рассмотрев все обстоятельства дела, суд вынес решение исключить сведения о спорном участке из ЕГРН.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что контроль за незаконным размещением отходов усилят в Подмосковье. Работой в этом направлении занимаются МВД, ГИБДД и другие службы.

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