Участок трубопровода на Почтовой улице в Подольске обновят в 2025 году

В городском округе Подольск продолжают модернизировать тепловые сети по государственной программе. Часть трубопровода уже обновили, участок на Почтовой улице реконструируют в 2025 году.

Рабочие модернизировали трубопровод, ведущий к котельной на улице Гайдара. Помимо этого, закольцевали два объекта на Художественном проезде и в Сыровском тупике. Участок трубопровода на Почтовой улице присоединят к ним в будущем году. Вся тепловая сеть находится в собственности муниципалитета, она обеспечит теплом социальные объекты и многоквартирные дома в микрорайоне Силикатная.

«Нам важно не зависеть от частных ресурсоснабжающих организаций. Все они должны быть государственными. На это нас ориентировал и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, и президент России Владимир Путин», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Руководитель муниципалитета также добавил, что мелкие утечки, которые появляются на сетях малого диаметра, специалисты ликвидируют в течение суток. Жителей каждый день информируют о видах и сроках ремонтных работ.

Помимо этого, в конце ноября благоустроили раскопанные участки теплосетей, а также восстановили дорожное полотно там, где было необходимо. Эту работу продолжат весной.

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