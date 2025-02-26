Участок трассы М-1 «Беларусь» в Одинцове отремонтировали на 60%

Масштабная реконструкция федеральной трассы М-1 «Беларусь» на участке с 66-го по 84-й километр на территории Одинцова продолжается. Сейчас специалисты работают на отрезке между Кубинкой и Дорохово, где обустраивают два путепровода и мост через реку Капанка.

Строители ведут отсыпку насыпи под будущую развязку на 74-м километре дороги. Вместе с тем специалисты обустраивают фундамент путепровода и устанавливают водопропускные трубы.

«Вдоль трассы расположено множество памятников, посвященных Победе в Великой Отечественной войне. В год 80-летия со дня Великой Победы и Год защитника Отечества особенно важно создать условия, чтобы люди могли с комфортом добраться до памятных мест и почтить тех, кто отдал свою жизнь ради светлого мирного будущего. Сейчас М-1 активно обновляют, и данный маршрут будет еще удобнее и комфортнее», — отметил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

Ремонт выполняют с соблюдением всех требований по обеспечению безопасного дорожного движения. На объекте работают более 900 человек и 350 машин.

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