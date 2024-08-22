Участок теплотрассы в поселке Октябрьском отремонтируют к 15 сентября

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков проверил ремонтные работы на теплотрассе в поселке Октябрьский. К 15 сентября на улице Текстильщиков заменят участок трубы протяженностью более 850 метров.

«Данный участок с высоким процентом износа. При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева нам удалось войти в госпрограмму. Благодаря этому у нас получится полностью его заменить», — отметил Волков.

Подрядчик завершит работы и запустит новый участок теплотрассы к середине сентября. Все материалы уже закуплены, специалисты начали укладку труб. После окончания ремонта вокруг также восстановят благоустройство.

Всего к началу отопительного сезона в Люберцах капитально отремонтируют более пяти километров теплосетей.

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