Участок реки Кобыленки расчистили в Люберцах

В городском округе Люберцы специалисты завершили расчистку участка реки Кобыленки, протяженностью около 400 метров вдоль Токаревского кладбища. Работы включали разборку запруд, препятствовавших естественному течению воды, вывоз поваленных деревьев и бытового мусора с прибрежной территории. Особое внимание уделили окосу поросли — это откроет доступ воздуха и солнечного света к водной глади и поспособствует оздоровлению экосистемы реки.

Глава округа Владимир Волков подчеркнул, что очистка водоемов — системная работа, а не разовая акция: «Мы видим запрос от жителей на экологическое благополучие, поэтому в 2026 году продолжим приводить в порядок водные объекты Люберец».

До этого был очищен участок реки Македонки длиной порядка 500 метров от Малаховского озера до СНТ «Горняк». В результате этих мероприятий специалисты собрали и вывезли более 16 кубометров мусора и древесины.

Начальник управления по охране окружающей среды Иван Тарасов отметил, что прошедшая снежная зима привела к большому количеству мусора и поваленных деревьев в реках, а сейчас работы по расчистке ведутся максимально активно с применением ручного труда и техники.

Также в городском округе Люберцы был проведен комплекс мероприятий по уборке и приведению в порядок всех гидротехнических сооружений.