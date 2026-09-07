Участок фасовки модернизировали на химическом предприятии в Воскресенске

Операторы теперь должны только контролировать работу системы, которая самостоятельно наполняет и паллетирует упаковку. В августе на одной из установок были заменены весовой дозатор и запайщик, что повысило надежность работы оборудования. Запуск второй линии увеличил общую мощность комплекса на 50% — до 240 тонн продукции в сутки.

Выпуск водорастворимых удобрений является стратегически важным направлением для предприятия. Главный инженер филиала «ВМУ» Андрей Апостол отметил, что модернизация позволила не только увеличить скорость фасовки, но и сократить время на перенастройку при смене марок продукции. Теперь две установки работают в связке, обеспечивая точную, безопасную и эффективную подготовку продукта к отгрузке.