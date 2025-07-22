Участок дороги в поселке Покровская Гора обустроят в Мытищах

Местные жители обратились в администрацию городского округа Мытищи с вопросом о возможности асфальтирования части улицы Покровской, которая ведет в сторону канала имени Москвы. Было принято решение заасфальтировать дорогу от Александровской улицы до Покровской.

Заместитель главы округа Артур Суворов инициировал серию встреч с представителями общественности, профильных служб и управлений администрации. После проведенных консультаций и детального обсуждения, запрос жителей был одобрен и включен в план дорожных работ.

Дополнительно были предоставлены детализированные сведения о предстоящих этапах благоустройства, включающих укладку щебеночного основания и последующее асфальтирование дорожного полотна.

Планируется завершение всех работ до конца августа текущего года, что обеспечит оперативное улучшение транспортной инфраструктуры и повышение уровня комфорта для местных жителей.