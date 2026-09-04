Участок дороги расширят в деревне Пехорка в Люберцах

В деревне Пехорка начали расширять участок дороги, которым ежедневно пользуются жители двух населенных пунктов. Долгое время узкий проезд создавал неудобства для автомобилистов, а зимой становился особенно сложным и небезопасным.

С просьбой решить проблему жители неоднократно обращались к властям городского округа. Запрос поддержали — сейчас подрядчики уже завершают демонтажные работы. Сам проезд на время основных работ сохранят для автомобилистов.

Проезжую часть значительно расширят, на участке уложат новое асфальтобетонное покрытие, установят ограждения. Изменения коснутся и организации движения — светофорную группу перенесут, чтобы сделать выезд удобнее. Осталось немного — основные работы уже вышли на финишную прямую. Завершить асфальтирование планируют в течение двух недель.