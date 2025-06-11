Участок Быковского шоссе отремонтируют в поселке Малаховка в Люберцах

Глава городского округа Владимир Волков рассказал, что во время выездной встречи с администрацией жители поселка пожаловались на неудовлетворительное состояние дорожного полотна на участке от дома № 49 до дома № 52. «Было принято решение о включении данного участка в программу срочного ремонта», — сообщил руководитель муниципалитета.

Специалисты уже выполнили подготовительные работы, включающие демонтаж старого асфальтового покрытия и выравнивание основания. В настоящее время сотрудники подрядной организации занимаются укладкой нового асфальта.

Напомним, в 2025 году в городском округе Люберцы отремонтируют 11 муниципальных и четыре региональные автомобильные дороги, а также семь тротуаров.