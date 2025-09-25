Участок автодороги на 1-м Панковском проезде в Люберцах обновят к концу осени

В городском округе Люберцы начали ремонтировать участок автомобильной дороги протяженностью 1,22 километра на 1-м Панковском проезде. После обновления там появятся почти 30 новых парковочных мест.

Как рассказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков, во время капитального ремонта автомобильной дороги подрядная организация уже расширила тротуар от пересечения с улицей Электрификации, поменяла бортовой камень и асфальтовое покрытие.

«Общая площадь реконструкции составит 15 892 квадратных метров, из которых 400 отвели под дополнительные парковочные места», — отметил руководитель муниципалитета.

Позаботились и о маломобильных жителях. Для их комфорта и безопасности специалисты занизили бортовой камень на тротуарах. Чтобы устранить подтопления проезжей части на въезде во дворы, рабочие обустроят два дренажных колодца. Там также сделают дополнительные пешеходные переходы.

Отметим, что благодаря программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» в этом году в городском округе Люберцы отремонтировали 11 муниципальных дорог протяженностью свыше восьми километров, три из которых — в Дзержинском.