В связи с улучшением паводковой ситуации дорога стала доступной для движения транспорта 15 апреля. Перед этим шоссе очистили от мусора и провели необходимые работы для безопасного проезда.

Уровень воды в Москве-реке сейчас составляет 104,48 метра, что не превышает норму. Специалисты продолжают ежедневный мониторинг гидрологической ситуации. В объездах участвуют муниципальный поисково-спасательный отряд, сотрудники «Мособлпожспаса», МЧС России и муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство и озеленение».

На прошлой неделе открыли движение на дамбах «Пятикресты» в микрорайоне Цемгигант (улица Строителей) и в деревне Перхурово. Эти участки тоже перекрывали из-за подтоплений.

Напомним, часть дороги Маришкино — Виноградово закрывали в связи с подтоплением, объезд был организован через село Барановское. На месте перекрытых участков строители установили аншлаги и дорожные знаки.