Движение на участках автодорог перекрыли из-за паводка в Воскресенске

По состоянию на 15:00 4 апреля уровень воды составил 106,61 метра. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций жители могут обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112.

На всей территории округа ежедневно проводят мониторинг паводковой ситуации. Объезд осуществляют муниципальный поисково-спасательный отряд, сотрудники «Мособлпожспаса», МЧС России и учреждения «БиО». При необходимости привлекут специализированную технику.

Так, в связи с подтоплением перекрыт участок автомобильной дороги Маришкино-Виноградово, объезд организован через село Барановское. Грунтовой насыпью перекрыт въезд на дорогу по дамбе «Пятикресты» на улице Строителей, там установлены аншлаги и дорожные знаки.

Жителей просят сохранять бдительность, быть готовыми к возможным изменениям ситуации и следить за официальными сообщениями местных властей и экстренных служб, так как информация может обновляться.