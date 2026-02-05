Участницы проекта «Мамино время» из Орехово-Зуева посетили музей

В рамках программы социальной поддержки и психологической разгрузки участницы регионального проекта «Мамино время» из Орехово-Зуевского округа совершили экскурсионную поездку в музей Дулевского фарфорового завода. Мероприятие было направлено на расширение культурного кругозора и создание условий для полноценного отдыха родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Проект „Мамино время“ — это уникальное пространство, созданное для поддержки родителей детей с особыми потребностями. Главная цель инициативы — дать мамам возможность на время переключить внимание с повседневных забот, найти единомышленников, обрести вдохновение и восстановить внутренний ресурс, который так необходим для воспитания особенного ребенка», — отметили организаторы проекта.

Визиты на знаковые предприятия и в культурные центры округа стали традицией проекта. На этот раз участницы погрузились в историю «белого золота» России. В ходе экскурсии по музею ДФЗ мамы познакомились с богатейшей летописью завода: от его основания до наших дней. Экскурсоводы рассказали гостьям, как на протяжении десятилетий трансформировались художественные стили, менялись технологии росписи и создавались легендарные формы изделий, ставшие символами отечественного прикладного искусства.