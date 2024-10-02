Школьницы из Мытищ стали призерами всероссийской патриотической игры

Более 100 команд со всей России приняли участие в военно-патриотической игре. Участницы объединенной команды из Мытищ и Воскресенска отлично проявили себя в состязаниях.

Всероссийская игра «Девушки в погонах» имени Марии Рохлиной объединила юнармейские отряды «Молодая гвардия» Дома Юнармии средней общеобразовательной школы № 3 имени генерал-лейтенанта Бориса Феофанова и военно-патриотический центр «Воин» из Воскресенска.

Городской округ Мытищи представили Екатерина Королева, Дана Цыганеску, Ирина Винокурова, Ева Мазылу. Более 100 команд со всей России приняли участие в играх. Девушки должны были пройти девять этапов: смотр строя и песни, воинские звания Военных Сил Российской Федерации, разборка-сборка автомата Калашникова, защита от оружия массового поражения, историческая викторина «Героические страницы Великой Отечественной войны», марш-бросок, снаряжение магазина автомата Калашникова, имитационная стрельба из автомата Калашникова, ориентирование.

Участницы отлично показали себя на всех этапах и смогли занять третье место в региональном зачете. Девушкам удалось не просто достойно выступить на соревнованиях, но и проявить сплоченность, единство, а так же обзавестись новыми друзьями и получить уникальный опыт.

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