Участницы из Лобни стали призерами чемпионата современных танцев

Ученицы школы № 9 городского округа Лобня стали призерами чемпионата современных танцев Format Fest в Дубне. В составе команды VS_team девочки заняли третье место в номинации First step juniors.

Format Fest — это специализированное событие для танцоров, дуэтов и команд, представляющих современные и уличные направления хореографии.

«Успех в танцевальном чемпионате демонстрирует развитие творческих способностей учащихся и разнообразие направлений дополнительного образования в нашем городе. Поздравляем девочек и их наставников с достижением и желаем новых творческих побед», — отметили в администрации школы.

