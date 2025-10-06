Участница из Дубны вошла в топ-20 конкурса «Мисс Россия»

Финал конкурса состоялся в московском концертном зале «Барвиха Luxury Village». В нем участвовали 50 девушек со всей России, прошедшие череду отборов, дефиле и творческих заданий.

В состав жюри конкурса вошли музыкант Дмитрий Маликов, «Мисс Вселенная — 2002» певица и телеведущая Оксана Федорова, композитор Владимир Матецкий, модельер Игорь Чапурин. Оценивались не только внешние данные участниц, но и их таланты, и активная жизненная позиция.

В число 20 суперфиналисток, которых выбрали жюри и зрители, вошла представительница Дубна Аделина Вертунова. Девушка родилась, училась и делала свои первые шаги в профессиональной карьере в наукограде.

20-летняя Аделина Вертунова окончила гуманитарно-эстетическую гимназию № 11 в Дубне, после чего продолжила обучение в Тольяттинском государственном университете. Профессионально занимается фигурным катанием и работает тренером. Участвует в показах в качестве модели, преподает дефиле и фотопозирование в модельной школе в Дубне.

«Я очень старалась достойно представить свой родной город Дубну на конкурсе такого высокого уровня, куда были отобраны со всей страны самые красивые девушки. Надеюсь, что мне это удалось, и, благодаря поддержке дубненцев, я справилась с задачей», — поделилась Аделина Вертунова.