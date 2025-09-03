Участница «Активного долголетия» в Озерах впервые прыгнула с парашютом

Участница клуба «Активное долголетие» из Озер Людмила Давыдова осуществила заветную мечту — совершила первый в жизни прыжок с парашютом. Пенсионерка тщательного подготовилась к этому событию: прошла инструктаж, освоила технику поведения в воздухе и изучила правила безопасности.

«Когда я впервые подумала о прыжке с парашютом, внутри все замирало от страха. Но я решила: если не попробую сейчас, буду жалеть всю жизнь. И не зря! Мой прыжок — это не просто приключение, это победа над собой, которая подарила мне крылья», — рассказала Людмила Михайловна.

Людмила рассказала, что в первые секунды прыжка время словно остановилось. Она испытала прилив адреналина, смешанный с чувством свободы.

«Поступок Людмилы Михайловны вдохновил других участников клуба на новые достижения и показал, что возраст — это всего лишь число, когда речь идет о стремлении к новым вершинам. Главное — иметь желание и веру в себя, а остальное обязательно получится», — отметили в озерском клубе «Активное долголетие».