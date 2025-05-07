Участников СВО в Подольске наградили к 80-летию Победы

«Прошло восемь десятилетий, но время не властно над памятью. В каждом доме, в каждой семье живет благодарность тем, кто сражался, кто трудился в тылу, кто отдал жизнь за Родину. Именно благодаря их подвигу мы сегодня живем под мирным небом. Если бы не было той Победы, не было бы и нас с вами. Подольск — город воинской и трудовой доблести — помнит», — сказал Артамонов.

Глава муниципалитета отметил, что сейчас современные защитники проявляют мужество, силу духа и любовь к Родине. Их поступки являются продолжением подвига и говорят о связи поколений.

«Подольск — город-труженик, город-герой. Именно отсюда начинался беспрецедентный подвиг курсантов, вошедший в историю как пример мужества и самоотверженности, не имеющий аналогов в мировой цивилизации. Сегодня наша опора — это молодые подольчане. Они знают, в каком городе живут, и помнят, чьим трудом и подвигами эта история создавалась. От всего сердца желаю всем праздничного настроения, насколько это возможно в наше время, и, конечно, — победы для всех нас!» — отметил Фетисов.

С 80-летием Победы подольчан поздравил народный артист России, кавалер ордена Почета Олег Газманов.

«Для меня большая честь быть частью этого события. От всей души поздравляю всех, кто связан с этими замечательными местами. Желаю счастья, удачи, светлых дней и всего самого доброго!» — сказал Олег Газманов.