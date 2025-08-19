Участников плей-офф Кубка Акинфеева определили в Подмосковье

В Подмосковье завершился групповой этап международного Кубка Игоря Акинфеева по футболу среди академий стран СНГ. В полуфинал вышли четыре команды: «Мастер-Сатурн», «Крылья Советов», «Зенит» и «Родина». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

По итогам четырех туров сильнейшими стали победители своих групп, которые продолжат борьбу за главный трофей. Остальные команды не выбыли из турнира и сыграют за места с 5 по 20.

В первом полуфинале «Мастер-Сатурн» из Московской области встретится с самарскими «Крыльями Советов». Обе команды прошли групповой этап без поражений. Во втором полуфинале сыграют «Зенит» из Санкт-Петербурга и московская «Родина», которые также не уступили ни в одном матче.

Помимо классического турнира, спортсмены соревнуются в двух дополнительных дисциплинах — киперболе и кипербатле. Кипербол — авторский формат Игоря Акинфеева, где матч всегда завершается серией пенальти, а кипербатл — это вратарская дуэль, в которой голкиперы по очереди бьют по воротам соперника.

Напомним, Кубок Игоря Акинфеева по футболу проводят в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».