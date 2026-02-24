Участников областного этапа Школьной лиги Московской области определят путем жеребьевки

Жеребьевка команд-участниц областного этапа Школьной лиги Московской области пройдет 26 февраля 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона. Распределение команд в дивизионах состоится в прямом эфире.

Трансляция жеребьевки пройдет в официальной группе Школьной лиги в [ВКонтакте](https://vk.com/schoolligarf). По итогам распределения в каждом из четырех дивизионов будут выступать по 14 команд из разных округов Московской области.

Первый дивизион представят Химки, Солнечногорск, Истра, Дмитровский, Талдомский, Шаховская, Дубна, Лобня, Долгопрудный, Волоколамский, Лотошино, Мытищи, Клин и Красногорск. Во втором дивизионе будут соревноваться школьники из Можайского, Наро-Фоминского, Ленинского, Рузского, Одинцовского и других округов. Третий и четвертый дивизионы также соберут школьные команды из разных уголков области.

Всего в областном этапе Школьной лиги Подмосковья примут участие 336 команд, которые будут соревноваться в четырех видах спорта: баскетбол 3х3, волейбол, футзал и шахматы. Команды, занявшие первые места в своем дивизионе, пройдут в «Финал четырех».

Спортивные мероприятия проводятся в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». Концепция Единой школьной лиги разработана по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для привлечения учащихся к регулярным занятиям спортом. Следите за новостями Школьной лиги в [Telegram](https://t.me/schoolligarf) и [ВКонтакте](https://vk.com/schoolligarf).