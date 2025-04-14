Участников «Финала четырех» Школьной лиги определили в Подмосковье

Завершился региональный этап Школьной лиги Подмосковья, и теперь известны все участники финала. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

В этом сезоне команды школьников соревновались в четырех дисциплинах: футзал, волейбол, баскетбол 3×3 и шахматы. Игры проходили в двух зонах — западной и восточной. В финал по футзалу вышли команды из Ступина, Балашихи, Подольска и Дмитрова. В женском волейболе в финальных играх сразятся представители Истры, Дмитрова, Домодедова и Королева.

Среди юношей сыграют команды из Королева, Щелкова, Дмитрова и Подольска. В шахматах за победу поборются школьники из Щелкова, Балашихи, Дубны и Подольска. В финале по баскетболу 3×3 встретятся юношеские команды из Истры, Подольска, Щелкова и Балашихи. Среди девушек сыграют представительницы Наро-Фоминска, Подольска, Домодедова и Балашихи.

Победителей этого сезона в каждой дисциплине определят в матчах «Финала четырех», которые пройдут с 24 по 29 апреля.

Напомним, проект реализуют по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта» и по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.