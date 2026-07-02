Участники СВО в Подмосковье внесли предложения в Народную программу «Единой России»

Преференции для работодателей, трудоустраивающих участников СВО, новые меры поддержки семей военнослужащих, повышение доступности городской среды — эти и другие инициативы были озвучены на встрече, прошедшей в Балашихе 1 июля, в День ветеранов боевых действий.

В Подмосковье проживают свыше 87 тысяч ветеранов боевых действий, которые получают различные меры соцподдержки, сообщил спикер Мособлдумы и секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов. Он отметил, что, помимо федеральных мер поддержки, для защитников предусмотрен также пакет региональных мер.

«На областном уровне предусмотрены льгота по транспортному налогу, льгота на социальную газификацию. Мособлдума законодательно закрепила квотирование рабочих мест для ветеранов боевых действий. Сейчас по квоте трудоустроено более 1300 участников СВО. Это гарантированная возможность вернуться к мирной жизни», — пояснил Игорь Брынцалов.

С предложением поддержать предприятия, трудоустраивающие вернувшихся с фронта бойцов, выступил ветеран спецоперации и кавалер двух орденов Мужества Павел Коломацкий.

«В этом направлении ведется большая работа. По проекту „Единой России“ „Кадры“ создается база работодателей, которые готовы взять на работу военнослужащих, вернувшихся с СВО. Для нас это хорошо, но необходимо также поддерживать бизнес в этом вопросе, создать дополнительные стимулы для приема на работу ветеранов спецоперации», — сказал он.