Участники СВО в Подмосковье внесли предложения в Народную программу «Единой России»
Преференции для работодателей, трудоустраивающих участников СВО, новые меры поддержки семей военнослужащих, повышение доступности городской среды — эти и другие инициативы были озвучены на встрече, прошедшей в Балашихе 1 июля, в День ветеранов боевых действий.
В Подмосковье проживают свыше 87 тысяч ветеранов боевых действий, которые получают различные меры соцподдержки, сообщил спикер Мособлдумы и секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов. Он отметил, что, помимо федеральных мер поддержки, для защитников предусмотрен также пакет региональных мер.
«На областном уровне предусмотрены льгота по транспортному налогу, льгота на социальную газификацию. Мособлдума законодательно закрепила квотирование рабочих мест для ветеранов боевых действий. Сейчас по квоте трудоустроено более 1300 участников СВО. Это гарантированная возможность вернуться к мирной жизни», — пояснил Игорь Брынцалов.
С предложением поддержать предприятия, трудоустраивающие вернувшихся с фронта бойцов, выступил ветеран спецоперации и кавалер двух орденов Мужества Павел Коломацкий.
«В этом направлении ведется большая работа. По проекту „Единой России“ „Кадры“ создается база работодателей, которые готовы взять на работу военнослужащих, вернувшихся с СВО. Для нас это хорошо, но необходимо также поддерживать бизнес в этом вопросе, создать дополнительные стимулы для приема на работу ветеранов спецоперации», — сказал он.
Игорь Брынцалов поручил председателю профильного комитета Думы Тарасу Ефимову вместе с правительством Московской области проработать конкретные финансовые и нефинансовые меры поддержки для социально ориентированных предприятий.
Председатель Ассоциации ветеранов СВО Московской области Кирилл Лосунчуков предложил расширить перечень категорий граждан, имеющих право на бесплатную реабилитацию в оздоровительном комплексе «Литвиново» в Наро-Фоминском округе.
«Сегодня такое право имеют только вдовы, вдовцы и дети погибших участников специальной военной операции. Предлагаю эту возможность предоставить супругам и детям военнослужащих, которые числятся пропавшими без вести. Им очень тяжело, они живут в непонимании, что происходит. И это может длиться долго. В такой ситуации важно помочь», — сказал Кирилл Лосунчуков.
Инициативу поддержала руководитель областного филиала фонда «Защитники Отечества» и победитель предварительного голосования «Единой России» Ольга Ермакова.
«Думаю, этот вопрос обязательно решится в ближайшее время. У нас большое количество семей, которые ожидают помощи. Им очень сложно, неизвестность всегда тяжело переносить. Важно, чтобы они тоже могли пройти курс реабилитации, получить психологическую поддержку. Чтобы семьи не оставались один на один с бедой, а ощущали поддержку», — подчеркнула Ольга Ермакова.
Также среди наказов прозвучали предложения упростить процедуру регистрации брака для военнослужащих в день обращения, сделать бесплатным проезд во всех видах транспорта для детей участников СВО в Московской области — независимо от статуса бойца: сейчас льготы есть только для детей ветеранов или погибших.
Подводя итоги встречи, секретарь подмосковной «Единой Росси» Игорь Брынцалов отметил, что все озвученные предложения будут проработаны и включены в новую Народную программу партии.
Сбор предложений к программному документу продолжается. Жители могут направить свои инициативы через сайт естьрезультат.рф или общественные приемные партии во всех округах Подмосковья, а также по телефону горячей линии +7 (800) 200‑89‑50.