Участники СВО посетили экскурсию на сельхозпредприятии в Серебряных Прудах

На сельхозпредприятии «Нева» в Серебряных Прудах прошла экскурсия для участников СВО. Гостям комплекса продемонстрировали результаты и масштабы производства, которое не так давно возродилось.

Как подчеркнули в подмосковном министерстве инвестиций, инициатива проводилась в рамках программы «Промышленный туризм».

Сотрудники рассказали, что перезапустить завод удалось в марте 2022 года. Одним из ключевых этапов для этого стало строительство животноводческого комплекса на три тысячи голов.

За 3,5 года на его территории были восстановлены телятники, возведены восемь силосно-сенажных траншей, приведены в порядок гаражный комплекс и административные здания. Специалисты провели закупку свыше 30 единиц техники и прицепного оборудования, провели работы по укладке асфальта и бетонированию площадок.

В министерстве инвестиций региона напомнили, что экскурсии на производства для участников СВО первым инициировало проводить правительство Подмосковья. Предприятия Московской области с дружелюбием отозвались и поддержали предложение.