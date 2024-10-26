Участники СВО поблагодарили жителей Павловского Посада за гумпомощь

В октябре очередную партию гуманитарной помощи отправили из Павловского Посада в зону СВО. Бойцы одного из подразделений поблагодарили неравнодушных жителей за поддержку.

Посылку отправили более чем в 45 подразделений, где служат жители, призванные от Павлово-Посадского военкомата. Они находятся в Курской, Белгородской, Запорожской и Херсонской областях, а также в ЛНР и ДНР.

«Курская область. „Буханка“ передана землякам из роты эвакуации 106-й дивизии ВДВ и „Нива“ — из военной комендатуры для помощи в эвакуации мирных жителей из приграничных районов», — отметил руководитель гуманитарного конвоя, председатель Совета депутатов Павлово-Посадского городского округа Роман Тикунов.

Бойцы одного из подразделений передали благодарность Павлово-Посадскому филиалу Московской областной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

Поездка состоялась в рамках работы штаба по поддержке мобилизованных и военнослужащих. Он создан главой Павлово-Посадского городского округа Денисом Семеновым и партией «Единая Россия».

Отметим, что в штабе продолжают принимать запросы от жителей округа, находящихся в зоне СВО, по телефону 8 916 712-05-45.

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