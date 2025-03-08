Участники Школьной лиги Подмосковья поздравили мам с 8 Марта в стихах

Школьники из 13 округов Подмосковья записали стихотворное поздравление для мам к Международному женскому дню. Ребята прочитали произведение «Мама большая и сильная» поэтессы, представителя Российского союза писателей Айсины Шуклиной.

В записи видео приняли участие Даниил Мачуженко из Балашихи, Артем Смирнов из Подольска, Иван Изосимов из Королева, Илья Калачев из Коломны, Александр Дель из Дубны, Полина Баранова из Ступина, Максим Бециву из Дмитрова, Елизавета Шарапова из Наро-Фоминска, Софья Ворончихина из Домодедова, Илья Чириканов из Одинцова, Роман Рыжов из Щелкова, Максим Гузанов из Орехово-Зуева и Арсений Шевченко из Истры.

Напомним, в новом сезоне Единой школьной лиги Подмосковья запланировано более пяти тысяч соревнований по футзалу, волейболу, баскетболу 3×3 и шахматам. Турниры организуют в два этапа: с ноября 2024 года по апрель 2025 года проходит муниципальный этап, а региональный, где определят победителей и призеров, состоится в апреле 2025 года.

Школьную лигу проводят по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта» по инициативе губернатора Андрея Воробьева для привлечения детей к активному образу жизни.