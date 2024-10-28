Участники школьного лесничества в Электростали выиграли путевки в «Артек»

Ребята из школьного лесничества «Лесовичок» в Электростали прошли конкурсный отбор и выиграли путевки на тематическую смену в «Артек». Об этом сообщили в Комлесхозе Подмосковья.

В «Артек» отправились ученики школы № 22 Андрей Поляков, Николай Загрядский и Марк Терещенков. Ребята прошли отбор, организованный Санкт-Петербургским государственный лесотехнический университетом имени Кирова и сейчас уже прибыли на смену в «Артек». Там юные натуралисты узнают больше о ландшафтной архитектуре и дизайне, необходимости восстановления лесов и парков.

У ребят уже начались занятия, рассказала инженер по лесовосстановлению Ногинского филиала «Мособллес» Татьяна Прокошина.

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