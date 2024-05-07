Участники школьного лесничества развесили скворечники в Дмитрове | 360°

07 мая 2024, 23:21
Участники школьного лесничества развесили скворечники в Дмитрове
Члены школьного лесничества «Лесные хранители» при Синьковской средней школе № 2 развесили скворечники на территории школьного двора. Мероприятие прошло при участии руководителей и лесничих-наставников отделения «Мособллес».
Школьники изготовили скворечники во время практического урока вместе с работниками лесничества. Их установка направлена на привлечение внимания подрастающего поколения к заботе о пернатых.
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Теперь у ребят появилась возможность наблюдать за скворцами и изучать их образ жизни.
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