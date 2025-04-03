Участники проекта «Росмолодежь» побывали на заводе «Метровагонмаш»

Градообразующее предприятие городского округа Мытищи «Метровагонмаш» регулярно проводит экскурсии для студентов из разных уголков не только Подмосковья, но и Москвы, а также других городов страны — больше 100 человек в год. Завод входит в состав акционерного общества «Трансмашхолдинг». Студенты высших учебных заведений с этого года тоже имеют возможность посетить предприятие с экскурсией, ведь для тех, кто обучается по профилю, есть возможность попасть на стажировку.

Участники Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь» прошлись по цехам, познакомились с новыми технологиями производства вагонов метрополитена и историей завода. Посмотрели на процесс работы изнутри. Помимо этого, у ребят была возможность пообщаться со специалистами и задать все интересующие вопросы. Организаторы убеждены, что такие мероприятия помогут заинтересовать молодое поколение и укрепят значимость и престиж рабочих профессий.