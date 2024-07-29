Участники проекта «Лига мечты» выступили на празднике спорта в Красногорске

Спортивный праздник «Роллер-спорт — мечты сбываются» прошел на лыжном стадионе «Зоркий» в Красногорске. Более 24 участников проекта «Терапевтический спорт» автономной некоммерческой организации «Лига мечты. Подмосковье» приехали провести показательные выступления.

Участники проекта «Терапевтический спорт для укрепления иммунитета детей с ОВЗ в Московской области» провели показательные выступления. Мероприятие прошло в рамках спортивного праздника «Роллер-спорт — мечты сбываются» на стадионе «Зоркий». Открыли мероприятие начальник управления по физической культуре и спорту Алу Бочкаев и депутат Красногорского округа Никита Махнач.

Дети и взрослые преодолели дистанцию на роликах. Самому младшему исполнилось шесть лет, а старшему — 69. Всем вручили медали, грамоты и памятные призы.

«Мне — 62 года, из них шесть лет — на пенсии. Скучать некогда! Боулинг, коньки, ролики радуют. Участвую во всех спортивных мероприятиях области — сап, скандинавская ходьба и лыжи. С внучкой семи лет замечательно проводим свободное время!» — поделилась жительница Красногорска Светлана Гусарова.

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