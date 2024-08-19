Участники проекта «Активное долголетие» из Лобни посетили усадьбу «Марфино»

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Участники проекта «Активное долголетие» из Лобни совершили экскурсионную поездку в усадьбу «Марфино», известную своей богатой историей и архитектурными особенностями. Гости узнали о владельцах усадьбы и ее значении для Подмосковья, а также смогли насладиться прогулками по живописным паркам.

Участники фотографировались на фоне исторических зданий и живописных ландшафтов, погружаясь в атмосферу старины.

«Эта поездка не только обогатила нас новыми знаниями, но и подарила замечательные впечатления. Мы прекрасно провели время в компании единомышленников, что делает наш проект еще более ценным», — поделилась одна из участниц.

Напомним, что проект «Активное долголетие» продолжает активно развивать досуг подмосковных пенсионеров, стремясь активизировать их социальную жизнь. Участники уже планируют новые поездки и встречи.

Присоединиться к проекту могут мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет. Для получения дополнительной информации можно обратиться по телефону: 8 (495) 579-46-61.

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