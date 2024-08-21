Участники клуба «Активное долголетие» в Мытищах освоили хэндбайки

Занятие по хэндбайкам провели для клуба «Активное долголетие» в Мытищах. Встреча прошла, а рамках проекта «Старшее поколение» на стадионе Дмитрия Аленичева.

Катание на хэндбайках подходит для людей с ограниченной мобильностью. Этот вид спорта помогает развивать координацию движений и поддерживать физическую активность. Участники клуба «Активное долголетие» ходят на тренировки с удовольствием, ведь занятия не только помогают больше двигаться, но и вносят разнообразие в их жизнь.

«Хэндбайк стал одним из самых популярных видов физической активности среди участников клуба. Они продолжают осваивать данный спорт, ставить перед собой новые цели и достигать их», — рассказала член политического совета партии «Единая Россия» городского округа Мытищи Анастасия Мартынова.

Мероприятия проекта «Старшее поколение» направлены на улучшение здоровья пенсионеров и привлечение их к участию в различных социальных активностях.

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