Участники клуба «Активное долголетие» приняли участие в творческом фестивале в Балашихе

Участники клуба «Активное долголетие» из 12 округов Подмосковья поучаствовали в творческом фестивале «Мир персонажей» в Балашихе. Его посетили пенсионеры из Луховиц, Воскресенска, Королева, Егорьевска, Шатуры и других муниципалитетов.

Как сообщили в Минсоцразвития Подмосковья, участники фестиваля смогли проявить свои таланты и продемонстрировали номера в музыкальном, театральном и художественном направлениях. Лучшими в разных номинациях стали представители Пушкино, Одинцова, Коломны, Королева, Шатуры и Балашихи.

«Фестиваль „Мир персонажей“ стал не только площадкой для демонстрации талантов, но и важным событием для укрепления дружбы и сотрудничества для долголетов из разных городов Подмосковья», — отметили в ведомстве.

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