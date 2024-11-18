Участники клуба «Активное долголетие» из Котельников посетили Орехово-Зуево

Участники проекта «Активное долголетие» из городского округа Котельники отправились в увлекательное путешествие в Орехово-Зуевский городской округ. Экскурсия предоставила возможность жителям старшего возраста не только расширить свои знания, но и окунуться в атмосферу истории и культуры региона.

Первой остановкой на маршруте стал Ликино-Дулевский краеведческий музей. Здесь участники узнали об истории города, начиная с древних времен и до наших дней. Особое внимание было уделено становлению градообразующих предприятий, неразрывно связанных с династией выдающихся русских промышленников и меценатов Морозовых. Долголеты с интересом изучали ткацкие ручные и механические станки, которые использовались в цехах прядильно-ткацкой фабрики.

После познавательной экскурсии в музее участники приняли участие в мастер-классе по росписи на фарфоровых тарелках «Агашка». Каждый смог проявить свои творческие способности, а расписные изделия стали памятными сувенирами, которые участники забрали с собой. В завершение визита в Ликино-Дулево, гости посетили местный магазин фарфора, где смогли приобрести понравившуюся посуду.

Заключительной точкой экскурсионного тура стал Степановский краеведческий музей. Здесь экскурсанты погрузились в историю жизни и быта крестьян, узнали о знаменитой Гуслице — месте расселения старообрядцев, а также о событиях Великой Отечественной войны и многих других аспектах истории региона.

Всего в экскурсии приняли участие 15 человек, самому старшему из которых исполнилось 72 года. Поездка оставила у всех участников массу положительных впечатлений и стала отличной возможностью для активного общения и культурного обогащения.

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