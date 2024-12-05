Участники из Подольска завоевали серебро на чемпионате «Человек идущий»

Группа активного долголетия «Радость движения» из Подольска завоевала второе место на всероссийском чемпионате по фоновой ходьбе «Человек идущий». В соревнованиях приняли участие около 83 тысяч человек, объединившихся в более чем три тысячи команд из 771 населенного пункта России.

Подольские пенсионеры показали впечатляющий результат, уступив победителям всего 300 шагов.

Под руководством опытного инструктора Владимира Васильева команда регулярно занимает призовые места в подобных соревнованиях, вдохновляя окружающих на активный образ жизни. В рамках чемпионата участники группы прошли более 799 тысяч шагов. Энтузиазм и профессионализм тренера помогают пенсионерам не только поддерживать физическую активность, но и улучшать общее самочувствие. Тренировки проходят в трёх парках города, привлекая всё больше желающих присоединиться.

Одной из главных задач участников является достижение цели — ежедневно проходить 25 тысяч шагов в течение двух месяцев. Даже зимой, несмотря на холодную погоду, группа продолжает свои тренировки, демонстрируя силу воли и настойчивость.

«Радость движения» стала настоящим символом парков Подольска. Ежедневно более 200 человек выходят на прогулки с палками, мотивируя своим примером окружающих.

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