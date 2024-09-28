Участники «Активного долголетия» в Мытищах побывали на мастер-классе по шитью

Участников клуба «Активное долголетие» в Мытищах пригласили на бесплатный мастер-класс по лоскутному шитью с квилтером Татьяной Воеводиной. Они узнали тонкости пэчворка для начинающих.

Пэчворк или лоскутное шитье — техника рукоделия, где полотно сшивается из отдельных кусочков ткани.

Мастер-класс провели 26 сентября. Участники узнали о том, какие материалы и инструменты применяют в лоскутном шитье, научились пошагово создавать изделие и вдохновились подборкой несложных схем.

С собой участники принесли хлопковые ткани.

Отметим, проект «Активное долголетие» инициировал губернатор Московской области Андрей Воробьева.

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