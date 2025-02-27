Участники «Активного долголетия» в Мытищах отпраздновали Масленицу

Праздник в клубе «Активное долголетие» получился веселым и интересным. Собравшиеся отметили Широкую Масленицу, которая объединяет четыре последних дня празднования.

Мероприятие началось с уникальной интерактивной программы, которую подготовила вокальная группа «Созвучие» Дворца культуры «Яуза». Руководитель коллектива Ксения Галиаскарова рассказала об обычаях и традициях масленичной недели. Активисты с удовольствием водили хороводы и подпевали артистам.

Празднование Масленицы, конечно же, не обошлось без традиционных блинов. Дегустация стала заключительным аккордом вечера. Попробовать предлагали блины на любой вкус: ажурные на минеральной воде и с гречневой мукой, безглютеновые, пшеном, тыквой и кабачком. Участники «Активного долголетия» отметили, что праздник удался на славу, как и все другие мероприятия клуба.