Участники «Активного долголетия» в Химках посетили храм Василия Блаженного

Для участников «Активного долголетия» в Химках организовали экскурсию «Россия. Летопись славных побед» к храму Василия Блаженного. Перед посещением святыни пенсионеры прослушали лекцию о взятии Казани Иваном Грозным.

Участников поприветствовал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

«Когда говорят о пенсионерах, часто представляют себе тихих домоседов. Но наши участники клуба „Активное долголетие“ полностью опровергают этот стереотип. Это невероятно активные, любознательные люди, которые с огромным удовольствием посещают такие экскурсии и познавательные лекции. Мы проводим их регулярно, и каждый раз видим полный зал. Это доказывает, что тяга к знаниям и любовь к родной истории не имеют возраста», — отметил муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Пенсионерам рассказали о взятии Казани войсками Ивана Грозного в 1552 году. В завершении участники поблагодарили организаторов за из вклад в поддержку российских военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции.

«Наши воины в зоне СВО — прямые продолжатели славных ратных традиций предков, тех самых воинов, что брали Казань и Берлин. И сегодня, как никогда, им важна наша поддержка. Участники „Активного долголетия“ вносят огромный вклад в общее дело: они собирают гуманитарные грузы, шьют теплую одежду и поддерживают боевой дух солдат теплыми, искренними письмами на фронт», — поделился муниципальный депутат Николай Томашов.