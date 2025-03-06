Участники «Активного долголетия» смогут посетить Музей ложки в Солнечногорске
Музей ложки в деревне Ложки под Солнечногорском стал новой точкой для экскурсионных поездок участников проекта «Активное долголетие» Подмосковья. Познакомиться с удивительным хранилищем ложек различных стран и эпох приехали пенсионеры из Химок.
Экспозиция музея насчитывает более 800 ложек. Гости из Химок узнали, что многие приборы использовались не только для приема пищи. Например, они увидели ложку-копушку XIV века, предназначенную для чистки ушей, а также церемониальные ложки и множество других интересных предметов.
«Бытовой предмет, но такая у него интересная история! Я обязательно скажу знакомым, чтобы посетили музей. Тут все здорово и недалеко от Москвы. Несколько предметов мне особенно запомнились. Это солдатская ложка с дырочками для проверки находчивости. Коронационная ложка понравилась очень — даже думать не могла, что это символичный предмет для коронации. И, конечно, древние ложки из ракушек», — поделилась участница проекта «Активное долголетие» городского округа Химки Наталья Соловьева.
Музей открыл свои двери в ноябре 2024 года и привлекает посетителей своей камерной атмосферой, богатой коллекцией и увлеченным гидом, который с энтузиазмом рассказывает о разнообразной истории привычных бытовых предметов.
«Экскурсии для участников „Активного долголетия“ проводят постоянно. Долголеты Солнечногорска ездят по культурно-историческим местам региона, а гости из других городских округов посещают, как правило, Музейно-выставочный центр „Путевой дворец“ и Спасский храм. Теперь и музей „Ложки“ станет важной частью их экскурсионных маршрутов», — рассказала заместитель главы городского округа Виктория Куракова.
Музей открыт для посетителей по будням с 9:00 до 20:00 и в выходные с 10:00 до 19:00.