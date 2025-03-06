Участники «Активного долголетия» смогут посетить Музей ложки в Солнечногорске

Музей ложки в деревне Ложки под Солнечногорском стал новой точкой для экскурсионных поездок участников проекта «Активное долголетие» Подмосковья. Познакомиться с удивительным хранилищем ложек различных стран и эпох приехали пенсионеры из Химок.

Экспозиция музея насчитывает более 800 ложек. Гости из Химок узнали, что многие приборы использовались не только для приема пищи. Например, они увидели ложку-копушку XIV века, предназначенную для чистки ушей, а также церемониальные ложки и множество других интересных предметов.

«Бытовой предмет, но такая у него интересная история! Я обязательно скажу знакомым, чтобы посетили музей. Тут все здорово и недалеко от Москвы. Несколько предметов мне особенно запомнились. Это солдатская ложка с дырочками для проверки находчивости. Коронационная ложка понравилась очень — даже думать не могла, что это символичный предмет для коронации. И, конечно, древние ложки из ракушек», — поделилась участница проекта «Активное долголетие» городского округа Химки Наталья Соловьева.