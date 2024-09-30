Участники «Активного долголетия» поучаствовали в областном творческом фестивале в Балашихе

Более 100 участников клуба «Активное долголетие» из 12 муниципалитетов Московской области собрались на областном творческом фестивале «Мир персонажей», который состоялся 27 сентября во Дворце культуры «Балашиха». Участников приветствовали председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов и заместитель начальника управления культуры Марина Чернова.

Фестиваль «Мир персонажей» предоставил пожилым людям возможность проявить свои актерские таланты. Участники представляли костюмированные образы, вдохновленные кино, литературой и историческими личностями. Через короткие театрализованные сценки они демонстрировали не только созданные ими образы, но и актерское мастерство.

Конкурсанты соревновались в различных номинациях, включая литературных, киношных и исторических персонажей. По итогам фестиваля все коллективы получили награды и высокую оценку жюри за активность, креативность и артистизм. Программа «Активное долголетие» реализуется в Подмосковье с 2019 года, поддерживая здоровый и активный образ жизни пожилых людей.

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