Участники «Активного долголетия» побывали на встрече с настоятелем храма в селе Федино

Встречу с настоятелем Серафимовского храма провели для жителей в селе Федино. В ней поучаствовали пенсионеры из клуба «Активное долголетие».

Мероприятие состоялось в местной библиотеке. С жителями пообщался настоятель Серафимовского храма священник Сергий Пчелинцев.

Каждый желающий мог задать Сергию свой вопрос. В свою очередь, настоятель храма поговорил с гостями о значении веры в духовной и мирской жизни.

Собравшиеся обсудили, как нужно относиться к ближним, что такое грех и почему важно любить людей. Кроме того, Сергий рассказал об истории строительства Серафимовского храма и его реставрации.

В завершение встречи всех желающих он пригласил побывать на экскурсии в Серафимовском храме.

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