Литературная встреча ко Дню защитника Отечества прошла в Воскресенске

На мероприятии в преддверии большого праздника воспитанники театральной студии «Юность» поздравили героев страны. Все стихи посвящались сынам Отечества, защищающим свою Родину.
Для семилетнего Саши Миссана это выступление стало первым. В студии доме культуры «Химик» он занимается чуть больше месяца, но уже успел найти новых друзей и подготовить стихотворение к 23 февраля.
Кирилл Кузнецов выбрал произведение Бориса Полякова «Славный день». «Стихи про защитников очень проникновенные, хочется погрузиться в эту тему, они западают в душу», — поделился мальчик.
Любовь к Родине начинается с любви к семье, дому и родному краю. А настоящие защитники вырастают там, где знают и помнят своих героев. Поэтому литературные встречи и акции, в рамках которых читают патриотические стихи, будут продолжены.
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