Участники «Активного долголетия» из Подольска посетили музей и выставки в Москве

Участники клуба «Активное долголетие» посетили Государственный исторический музей, где посмотрели различные выставки. Вместе они совершили предновогодний культурно‑спортивный десант на 10 тысяч шагов.

Многим участникам клуба более 70 лет, но это не мешает им узнавать новое и посещать интересные места.

«Мы совместили физическую активность с культурным досугом. Совершили более 10 000 шагов. А ведь в нашей группе „Радость движения“ есть участницы, которым уже за восемьдесят! Здорово, что „Активный гражданин“ и „Активное долголетие“ — это про нас!» — поделился впечатлениями тренер группы «Радость движения» Владимир Васильев.

Записаться в клуб «Активное долголетие» могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Подробнее на сайте http://dolgoletie.mosreg.ru/ или по телефонам: 8 (4967) 54-28-35, 8 (964) 724-12-65.