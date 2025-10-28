Участники «Активного долголетия» из Орехово-Зуева начали осваивать подводное плавание
Челлендж «Бери от жизни все!» продолжают реализовывать пенсионеры в Орехово-Зуевском округе. Накануне они совершили первое погружение с аквалангом.
Мероприятие прошло в бассейне Дворца спорта «Восток». Занятие состоялось под руководством инструктора, руководителя отделения подводного плавания МОО «ВПК „Десантники Орехово-Зуевского округа“ Яны Ярошевской.
Участники проекта «Активное долголетие» из Орехово-Зуева освоили базовую технику безопасности и надели полное снаряжение весом более 10 килограммов.
«Это как побывать в космосе, под водой абсолютно не чувствуешь веса. Не зря космонавты тренируются в воде. Ощущения нереальные!» — рассказала одна из участниц Татьяна Терзи.
Ранее активисты также побывали на мастер-классе по мотокроссу. Его провела чемпионка России и многократный призер всероссийских соревнований Юлия Белова.