Участники «Активного долголетия» из Можайска поучаствовали в образовательной акции

Образовательную акцию провели для участников клуба «Активное долголетие» в Можайском округе. Пенсионеры написали физико-техническую контрольную «Выходи решать!».

Пенсионеры из Можайска проверили свои знания по физике и математике. Всем участникам контрольной предложили решить задачи 8-9 класса, каверзные вопросы, углубленные задания.

После решения заданий экзаменуемые обсудили свои ответы и пообщались.

Организаторы отметили, что проведение таких мероприятий — важный шаг к интеграции пожилых людей в современное общество.