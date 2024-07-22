Участники «Активного долголетия» из Лобни посетили музей истории молока

Участники проекта «Активное долголетие» из городского округа Лобня посетили «Музей истории молока и глазированного сырка». Гости музея смогли погрузиться в историю молочных продуктов, познакомиться с удивительными фактами о молоке и его производстве.

Особенным событием стала встреча участников с интерактивной коровой, которая не только рассказала о процессе образования молока в ее организме, но и ответила на вопросы гостей. После этого участники посетили производство глазированного сырка и узнали все тонкости его создания, а также посетили участок приемки молока.

После участники проекта отправились на экскурсию по Хотьковской фабрике резных художественных изделий. Там они поучаствовали в мастер-классе по рисованию на кости.

Напомним, что для записи в клуб доступны онлайн-заявки на сайте проекта или личное посещение по адресу: улица Молодежная, 4. Этот проект открыт для мужчин от 60 лет и женщин от 55 лет, приглашая всех желающих на интересные и познавательные мероприятия.

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